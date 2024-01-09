İngilizce eğitimi kolaylaştıran koridor

Sivas’ta öğrencilerin yabancı dil öğrenimini kolaylaştırmak amacıyla örnek bir projeye imza atıldı. Danişment İlkokulu, Lütfullah Bilgin İlkokulu ve Gazi Osman Paşa İlkokuluna İngilizce eğitim materyallerinden oluşan ‘İngilizce Koridoru’ oluşturuldu. 27. dönem Sivas Milletvekili Semiha Ekinci’nin bağışları ile hazırlanan koridorların açılışı yapıldı. Öğrencilerin teneffüs aralarında eğlenerek öğrenmesine imkan sağlayacak olan koridorların sayısı artırılacak.

İngilizce Koridoru ile ilgili açıklamalarda bulunan 27. dönem Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, “Kendi mahallemde bulunan Danişment İlkokulu’nda öğrencilerimizin eğitiminde faydalı olabilmesi için ‘İngilizce Koridoru’ oluşturalım istedik. Bu okulun birçok aşamasında benim emeğim var. Benim için çok özel bir mahalle ve okul. Çocukluğumda 5 yıl boyunca her gün gelip gitmiş biriyim. İlk etapta 3 okulumuzda ‘İngilizce Koridoru’ açılışı yapacağız. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin kullanımına sunacağız. Çocuklarımız çağın eğitim ihtiyaçlarına göre yetişecek ve öğrenecekler. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı