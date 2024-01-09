Vali Ersin Yazıcı “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”

Vali Ersin Yazıcı yayımladığı mesajda günün kabulünü bildirerek, “10 Ocak 1971 Yılında Mülki İdare Amirleri sınıfının ihdası ile yapılan ilk mesleki toplantının başlangıç olarak kabul edilmesiyle, Türk İdareciler Derneği tarafından 1978 Yılı Genel Kurulu’nda ‘10 Ocak İdareciler Günü’ kabul edilmiştir” açıklamalarında bulundu.

“KENDİLERİNE DÜŞEN VAZİFENİN FARKINDA OLARAK ÖNEMLİ HİZMETLERDE BULUNMAKTADIRLAR”

Malatya Valisi Ersin Yazıcı mesajının devamında ise şu ibarelere yer verdi:

“’İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın’ ifadesini düstur edinerek, büyük bir özveriyle kendilerini aziz milletimizin hizmetine vakfeden idarecilerimiz, devletimizin en köklü, en temel, en önemli unsurları ve insan gücüdür. Mülki İdare Amirleri; ülkemizin her köşesinde, toplumun huzuru, refahı ve güvenliği için üstün bir vazife bilinciyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve onun temel değerleri olan demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, laik ve sosyal hukuk devletinin bekası adına, kendilerine düşen vazifenin farkında olarak, önemli hizmetlerde bulunmaktadırlar.

Bizler, “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” düsturu ile ülkesine ve insanlarına hizmet etme bilinciyle çalışan Mülki İdare Amirleri olarak, devleti ve hükümeti temsil ederken sadece devletin varlığını, gücünü ve otoritesini değil, şefkatini de temsil etmekte, devletle vatandaşlarımız arasındaki sevgi ve güven bağlarını da güçlendirmekteyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Malatya’mızda devletimizi temsil eden, vatandaşlarımıza hizmet sunmada büyük bir fedakârlıkla görev yapan idarecilerimiz başta olmak üzere tüm idarecilerimizin 10 Ocak İdareciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, mensubu olmaktan gurur duyduğum bu şerefli mesleği icra ederken şehit düşen ve ebediyete irtihal eden idarecilerimize Allah’tan rahmet diliyorum”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı