Kayseri’ye kritik uyarı geldi

Kayseri'de, elektrik dağıtım şirketi KCETAŞ tarafından planlı bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. İşte detaylar:
TALAS İLÇESİ
Kepez Mahallesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Çiftçioğlu Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Mehmet Akif 2. Cadde, Şehit Er Faik Doğan Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Durusu Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Ulucamii Sokak, Şehit Er Hatem Uzunoğlu Caddesi, Dere 1. Sokak, Balcan Sokak, Uluçay Sokak, Polat Sokak, Gölbaşı 1. Cadde, Ertuğrul Gazi 1. Cadde, Kopanoğlu Sokak, Çayırağası Sokak, Kepez-Zafer Caddesi ve çevresinde planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
İNCESU İLÇESİ
Garipçe Mahallesinde bulunan Garipçe Küme Evleri, Avanos Yolu Küme Evleri ve çevresinde yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
KOCASİNAN İLÇESİ
Ebiç Mahallesinde bulunan Cumhuriyet 1. Cadde, 4703. Sokak ve çevresinde yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.Karakimse Mahallesinde bulunan Karakimse Küme Evler ve çevresinde yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
TALAS İLÇESİ
Bahçelievler Mahallesinde bulunan Tepebağlar Caddesi, Soylular 1. Sokak, Bismil Caddesi, Mevlana Caddesi, Şehit Komandolar Caddesi, Armağan Sokak ve çevresinde planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
İNCESU İLÇESİ
Örenşehir Mahallesinde bulunan Bilgiç Caddesi, Hamurcu 1. Sokak, Kökçöl Geçiş Sokak, Örenşehir Küme Evleri, Altun Sokak ve çevresinde yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.