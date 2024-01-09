09 Oca 2024 - 11:34 - Gündem

Kayseri’ye kritik uyarı geldi

Kayseri'de, planlı bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları nedeniyle KCETAŞ tarafından önceden duyurulan elektrik kesinti programı kapsamında, bazı ilçeler ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte 10 Ocak 2024 tarihli elektrik kesinti programı hakkında detaylar: