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Kayseri’ye kritik uyarı geldi

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Kayseri'de, planlı bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları nedeniyle KCETAŞ tarafından önceden duyurulan elektrik kesinti programı kapsamında, bazı ilçeler ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte 10 Ocak 2024 tarihli elektrik kesinti programı hakkında detaylar:
Kayseri’ye kritik uyarı geldi mask
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Kayseri'de, elektrik dağıtım şirketi KCETAŞ tarafından planlı bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. İşte detaylar:

TALAS İLÇESİ

Kepez Mahallesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Çiftçioğlu Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Mehmet Akif 2. Cadde, Şehit Er Faik Doğan Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Durusu Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Ulucamii Sokak, Şehit Er Hatem Uzunoğlu Caddesi, Dere 1. Sokak, Balcan Sokak, Uluçay Sokak, Polat Sokak, Gölbaşı 1. Cadde, Ertuğrul Gazi 1. Cadde, Kopanoğlu Sokak, Çayırağası Sokak, Kepez-Zafer Caddesi ve çevresinde planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

İNCESU İLÇESİ

Garipçe Mahallesinde bulunan Garipçe Küme Evleri, Avanos Yolu Küme Evleri ve çevresinde yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

KOCASİNAN İLÇESİ

Ebiç Mahallesinde bulunan Cumhuriyet 1. Cadde, 4703. Sokak ve çevresinde yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.Karakimse Mahallesinde bulunan Karakimse Küme Evler ve çevresinde yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

TALAS İLÇESİ

Bahçelievler Mahallesinde bulunan Tepebağlar Caddesi, Soylular 1. Sokak, Bismil Caddesi, Mevlana Caddesi, Şehit Komandolar Caddesi, Armağan Sokak ve çevresinde planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

İNCESU İLÇESİ

Örenşehir Mahallesinde bulunan Bilgiç Caddesi, Hamurcu 1. Sokak, Kökçöl Geçiş Sokak, Örenşehir Küme Evleri, Altun Sokak ve çevresinde yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

 

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09 Oca 2024 - 11:34 Kayseri- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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