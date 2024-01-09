Vali Ersin Yazıcı 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile bir mesaj yayımlayan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, basın mensuplarının özel gününü kutladı. Vali Yazıcı, “Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu bilgilendiren ve toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getiren değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim” diyerek kutladı.

VALİ ERSİN YAZICININ KUTLAMA MESAJI

Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın mesajının tamamı ise şu şekilde:

“Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüz dünyasında, medya hayati bir önem taşımaktadır. Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı günümüzde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır.

Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olmuş gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar. Zor şart ve imkânlar içerisinde, milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde de çok önemli bir görevi ifa etmektedirler.

Tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmektedirler.

Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu bilgilendiren ve toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getiren değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim”

Kaynak: BÜLTEN