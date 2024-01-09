Malatya’da jandarmadan farkındalık eğitimi

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ)öğrenci ve öğretim görevlilerine çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı. Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Malatya Turgut Özal Üniversitesi(MTÜ)öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik çeşitli konularda bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi.

Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliğince 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, KADES Uygulaması, En İyi Narkotik Polisi Anne, Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Siber Zorbalık, Siber Farkındalık, Güvenli İnternet Kullanımı, Sosyal Medya Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar ve Dijital Bağımlılık konularında bilgilendirmelerde bulundu. Etkinlikte öğrenci ve öğretim görevlilerine el broşürleri de dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı