- Yaşam

Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi dizileri

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IMDb, Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi 20 yerli dizisini belirledi. Seyircilerin puanlamalarıyla yapılan seçimlerden nostaljik diziler de yer aldı. İşte Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi dizileri…
Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi dizileri mask
Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi dizileri
Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi dizileri
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Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi dizileri belirlendi. Aydınlık’ın da paylaştığı listede herkesin gönlünü fetheden birbirinden değerli yapımlar bulunuyor. İşte o liste:

1) Şahsiyet

Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur.

2) Leyla ile Mecnun

Mecnun, ilkokul yıllarında trafik kazası geçiren ve kaza sonunda felç olan bir çocuktur. 103 bölüm yayınlanan dizi, aslında felçli Mecnun'un aklından geçen koca bir hayal ürünüdür. Annesi Mecnun'a bakamaz ve oğlunu terk eder. Aslında taksici olan babası İskender ise işini bırakıp oğluyla ilgilenmeye başlar.

3) İkinci bahar

Gaziantepli kebap üstadı Ali Haydar (Şener Şen) ile Hanım (Türkan Şoray) adlı işe ihtiyacı olan iki çocuklu dul bir kadının hayat mücadelesinde, her türlü zorluk içinde işte ve aşkta "İkinci Bahar"ı yaşamaya başlamalarının hikâyesi.

4) Ezel

Ömer Uçar (İsmail Filiz), bir tamirhanede çırak olarak çalışmakta ve ailesiyle birlikte mütevazı bir hayat sürdürmektedir. Babası Mümtaz Bey marangoz ve aile şerefine çok dikkat eden, dürüstçe yaşamayı kendine ilke edinmiş bir insandır.

5) Tatlı hayat

Üst kat komşuları Türk-Rum çifti Feraye ile Yorgo, kızları Pelin, yan komşuları kitapkurdu İrfan ve İhsan'ın annesi Cevriye Hanım (dizinin ilerleyen bölümlerinde ölmüştür) ile alışık olmadıkları bu yeni "Tatlı Hayat" hem onları yeni ufuklara taşıyacak hem de yepyeni sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır.

6) Masum

Emekli Komiser Cevdet ve karısı, ömürlerinin son yıllarını şehirden uzaktaki küçük çiftlik evlerinde huzur içinde geçirmektedirler. Ta ki küçük oğulları bir gece yarısı korkunç bir haberle eve gelene kadar…

7) Muhteşem Yüzyıl

Osmanlı İmparatorluğu Padişahı I. Süleyman'ın ve Hürrem Sultan'ın hayatı, Hürrem Sultan'ın evlatları için giriştiği taht mücadelesi ve saray hayatı üzerine kurgulanmış Türk yapımı tarihi ve kurgu türündeki televizyon dizisidir.

8) Çalıkuşu

Teyzesinin oğlu Kamuran'a âşık olup nişanlanan Feride, onun Münevver adlı bir kızla ilişkisi olduğunu öğrenince evden kaçar. Yaşlı süt annesinin yanına sığınan genç kız, başvurusu sonucu öğretmen olur. Aşırı ve gösterişli güzelliği başına dertler açan Feride, sık sık tayini çıkıp yer değiştirmektedir.

9) Behzat Ç

Cinayet büroda görev yapan Behzat Ç. ve ekibinin maceralarını konu ediyor. Kendisine has sorgu yöntemleri ve sert tavırları ile tanınan Behzat Ç, 1985 yılında polis akademisinden mezun olmasına rağmen, aldığı cezalar yüzünde aynı mevkide kalır. Adaleti vicdanının sesine göre sağlamayı ilke edinen Behzat Ç, ekibi ile birlikte birbirinden zorlu vakaları çözüme kavuşturmaya çalışır.

10) 7 Güzel Adam

Hikayesi 1950 ve 1970’li yılların Kahramanmaraş’ında geçen dizi; yakın edebiyat tarihimize damgasını vuran şairlerimiz Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Ali Kutlay, Akif İnan ve Alaeddin Özdenören’in hayatını konu alıyor.

11) Yeditepe İstanbul
12) Kurtlar Vadisi
13) Bir Demet Tiyatro
14) Şubat
15) Aşk-ı Memnu
16) Fi
17) Acayip Hikâyeler
18) Süper Baba
19) Avrupa Yakası
20) Beş Kardeş

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09 Oca 2024 - 01:00 - Yaşam

Muhabir  Haber Merkezi

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