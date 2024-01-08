Malatya’yı da etkiler mi? Ünlü astrolog “Şubat-Mart” aylarını işaret etti

Ünlü Astrolog Zeynep Dorri Jannat, 2024 yılında hangi bölgelerin deprem açısından riskli olduğunu değerlendirdi. Jannat, Malatya’yı da etkileyeceği ifade edilen Bingöl ve çevresine dikkat çekti.

Deprem tahminleri ve bazı öngörüleri nedeniyle dikkat çeken Ünlü Astrolog Zeynep Dorri Jannat, 2024 yılının deprem tahminlerini sıraladı. Jannat, İstanbul için ciddi bir risk olmadığını ancak çevre illerde problem yaşanabileceğini ifade etti.

“9-10 OCAK’TA O NOKTAYA DİKKAT” DEDİ

Zeynep Dorri Jannat,

“2024 yılında depremler üzerine konuşursak, 9-10 Ocak tarihleri en riskli açı mevcut. Yalnız burada bir sıkışma söz konusu. Gönül ister güzel şeyler anlatmak ama bu sıkışma Bursa, Gemlik, Yalova hattı üzerinde gerçekleşebilir. Sadece bunu uyarı anlamında paylaşıyorum arkadaşlar. Ocak-Şubat arası burada problem olabilir”

diye konuştu.

BİNGÖL VE ÇEVRESİNİ UYARDI

Şubat ve Mart arasına ilişkin konuşan Astrolog Jannat, bu aylar arasında Bingöl hattı ve çevre illerinin problem yaşayacağını dile getirdi. Jannat, çevre illere ilişkin net bilgi vermezken, özellikle yakın illere dikkat çekti.

PEKİ, MALATYA ETKİLENİR Mİ?

Bilindiği üzere uzmanlar beklenen bir Yedisu depreminden bahsediyor. Bu depremin olması halinde Malatya’yı 5.0-5.5 şiddetinde etkileyeceği de ifade ediliyor. Bu da 4.0 ve üzeri büyüklüğe işaret ediyor.