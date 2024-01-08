Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? 8 Ocak 2024’te hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya 4.4 ile sarsıldı

Son Dakika! Malatya 4.4 ile sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre bugün saat 16:19 sularında Pütürge merkezli 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte ayrıntılar...

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18788355/son-dakika-malatya-44-ile-sarsildi

Malatya’daki son depremler endişelendiriyor İşte uzman yorumları

Bugün saat 16.19’da AFAD’a göre Malatya’nın Pütürge ilçesinde yerin 9.6 kilometre altında, 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesine göre 16.19’da meydana gelen deprem Malatya’nın Kale ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi’nde, yerin 8.2 kilometre altında 4.3 büyüklüğünde meydana geldi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18788793/malatyadaki-son-depremler-endiselendiriyor-iste-uzman-yorumlari

Malatya’da deprem konutlarının yükseldiği o tepenin hikayesini hiç duydunuz mu?

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde yer alan Gelincik Tepesi, sadece coğrafi bir olgu olmanın ötesinde, derin bir aşk efsanesine ev sahipliği yapmakta. Bu tepe, Taşpınar ile Mezarlık arasında öne çıkan bir hikâyeye sahip.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18787771/malatyada-deprem-konutlarinin-yukseldigi-o-tepenin-hikayesini-hic-duydunuz-mu

Malatya o tarihe kilitlendi

Yerel seçimlere kısa bir süre kala, Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı merakla bekleniyor. Seçmenler, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimde kime oy vereceklerini düşünürken, AK Parti'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı henüz açıklanmadı. İşte, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak sorularının yanıtları...

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18785011/malatya-o-tarihe-kilitlendi

Gazi Babası 2. kez afetlere yenik düştü Tek umudu borcunun affedilmesi

Hem 2019 yılındaki sel felaketinden hem de 6 Şubat depremlerinde 2 evi yıkılan Gazi Babası 70 yaşındaki Osman Özarslan, kendisine verilen 160 bin liranın 41 bin lirasını ödediğini ancak geriye kalan meblağı ödeyecek gücü kalmadığını ileri sürdü. Devletin geriye kalan meblağı hibe etmesini talep eden Özarslan, “Selde evim yıkıldı, depremde evim yıkıldı eşyalarım enkaz altında kaldı, yeni bir yer buldum.Çok mağdur oldum, maddi sıkıntılar içerisindeyim. Borcumun bağışlanmasını talep ediyorum” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18785761/gazi-babasi-2-kez-afetlere-yenik-dustu-tek-umudu-borcunun-affedilmesi

Devlet hane başı 3500 TL destek verecek İşte başvuru şartları ve detaylar

Ülkemizde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik önemli bir destek programı başlatıldı. Devlet, hane başına 3500 TL'ye kadar destek sunacak olan bu program kapsamında, başvuru şartları ve detayları belirlendi. İhtiyaç sahibi aileler, bu destekten faydalanmak için belirlenen şartları yerine getirerek başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18785914/devlet-hane-basi-3500-tl-destek-verecek-iste-basvuru-sartlari-ve-detaylar

Hayatlarının baharında olan bu gençlere kulak verin! Malatyalı kardeşler çare bekliyor

Malatyalı Nurgül ve Sevilay Demirtaş kardeşler, yıllardır halk arasında “kelebek hastalığı” olarak bilinen sağlık problemi ile mücadele ediyor. Sadece kardeşler değil, tüm ailenin hayatı bu mücadelenin merkezi olmuş durumda. Depremlerde evleri hasar alan kardeşler şu sıralar medikal malzeme problemi yaşıyor. Durumu iyice ağırlaşan kardeşlerden biri, varsa bir çare bulunması için iyi bir dermatoloğa muayene olabilmeyi umut ediyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18791377/hayatlarinin-baharinda-olan-bu-genclere-kulak-verin-malatyali-kardesler-care-bekliyor

Malatya’da yürek yakan haber Bu defa acı haber Çocuk Servisi’nden geldi

Malatya’da fenalaşan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'ne kaldırılan bir genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin ölümüyle ilgili iddia ise can yaktı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18791516/malatyada-yurek-yakan-haber-bu-defa-aci-haber-cocuk-servisinden-geldi

Ünlü astrolog “Şubat-Mart” aylarını işaret etti

Ünlü Astrolog Zeynep Dorri Jannat, 2024 yılında hangi bölgelerin deprem açısından riskli olduğunu değerlendirdi. Jannat, Malatya’yı da etkileyeceği ifade edilen Bingöl ve çevresine dikkat çekti.