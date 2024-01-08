Cumhurbaşkanı Erdoğan, o simden 'rekor oy' istedi

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'a coşkuyla karşılandı. AK Parti İl Başkanlığı önünde gerçekleşen karşılamada partililer ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yüklediği sorumluluğu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Seni sadece Samsun’a büyükşehir belediye başkanı olman için seçmedim, Samsun’daki en yüksek oyu alıp, rekor kırman için seçtim" dediğini belirten Doğan, bu sözlerle birlikte yeni bir sorumluluğun altına girdiğini vurguladı. Seçim sürecinde halkla olan bağını ve Çarşamba'da gerçekleştirdiği projeleri anlatan Doğan, birlik ve beraberlik içinde Samsun'u daha ileriye taşımak için çaba sarf edeceklerini ifade etti.

Doğan, "Şehir bize, biz de şehre emanetiz" diyerek, fitneye fırsat vermeden, birlikte hareket ederek Samsun'u daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, seçim sürecinin millet ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu. Toplantıda AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve eski Milletvekili Fuat Köktaş da Başkan Doğan'a desteklerini ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı