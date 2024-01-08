Milli futbolcu 2 hafta oynayamayacak

Adana Demirspor, milli futbolcu Yusuf Sarı'nın Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası hastanede yapılan MR görüntülemesiyle ilgili bilgilendirmede bulunarak oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Adana Demirspor'un, deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakada sakatlanan Yusuf Sarı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Futbolcumuz Yusuf Sarı’nın 06.01.2024 tarihinde oynadığımız RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sol üst arka adale grubu sakatlığına yönelik MR görüntülemesi 08.01.2024 tarihinde Medical Park Adana Hastanesi’nde yapılmıştır. Futbolcumuzun MR değerlendirmesinde; Hamstring kas grubuna ait biseps femoris kasında fazla gerilmeye bağlı hasar/yırtık tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ve 2 hafta sahalardan uzak kalacaktır."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.