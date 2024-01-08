08 Oca 2024 - 23:12 - Gündem

İmama saldıran sorumlu kişi yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da Fatih Camii İmamı Galip Usta’ya yönelik saldırıya ilişkin, “Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır” dedi.