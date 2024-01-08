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İmama saldıran sorumlu kişi yakalandı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da Fatih Camii İmamı Galip Usta’ya yönelik saldırıya ilişkin, “Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır” dedi.
İmama saldıran sorumlu kişi yakalandı mask
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da Fatih Camii İmamı Galip Usta’ya yönelik saldırıya ilişkin,

“Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır”

dedi.

İstanbul'da Fatih Camii İmamı Galip Usta’ya yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

“İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta’ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz”

ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 Oca 2024 - 23:12 - Gündem

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