Malatya’da yürek yakan haber Bu defa acı haber Çocuk Servisi’nden geldi

Malatya’da fenalaşan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'ne kaldırılan bir genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin ölümüyle ilgili iddia ise can yaktı.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte boş bir arazide çakmak gazı soluduktan sonra fenalaştığı ileri sürülen 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. ve E.D.N. adlı arkadaşları ile birlikte Beylerderesi Parkı mevkiine giden T.E.T. (18), burada çakmak gazı soluduktan sonra fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BÖLGEDE BULUNAN 2 KİŞİ SAVCILIĞA GÖTÜRÜLDÜ
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'ne kaldırılan T.E.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bölgede inceleme yapan ekipler, bir adet boş çakmak gazı tüpü buldu. Olay esnasında bölgede bulunan 18 yaşından küçük M.K. ve E.D.N. ise ifadeleri için polis nezaretinde savcılığa götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.