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Malatya’da yürek yakan haber Bu defa acı haber Çocuk Servisi’nden geldi

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Malatya’da fenalaşan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'ne kaldırılan bir genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin ölümüyle ilgili iddia ise can yaktı.
Malatya’da yürek yakan haber Bu defa acı haber Çocuk Servisi’nden geldi mask
Malatya’da yürek yakan haber Bu defa acı haber Çocuk Servisi’nden geldi
Malatya’da yürek yakan haber Bu defa acı haber Çocuk Servisi’nden geldi
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Malatya’da fenalaşan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'ne kaldırılan bir genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin ölümüyle ilgili iddia ise can yaktı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte boş bir arazide çakmak gazı soluduktan sonra fenalaştığı ileri sürülen 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. ve E.D.N. adlı arkadaşları ile birlikte Beylerderesi Parkı mevkiine giden T.E.T. (18), burada çakmak gazı soluduktan sonra fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BÖLGEDE BULUNAN 2 KİŞİ SAVCILIĞA GÖTÜRÜLDÜ

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'ne kaldırılan T.E.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bölgede inceleme yapan ekipler, bir adet boş çakmak gazı tüpü buldu. Olay esnasında bölgede bulunan 18 yaşından küçük M.K. ve E.D.N. ise ifadeleri için polis nezaretinde savcılığa götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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08 Oca 2024 - 22:38 Malatya- Asayiş

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