Hayatlarının baharında olan bu gençlere kulak verin! Malatyalı kardeşler çare bekliyor

Malatyalı Nurgül ve Sevilay Demirtaş kardeşler, yıllardır halk arasında “kelebek hastalığı” olarak bilinen sağlık problemi ile mücadele ediyor. Sadece kardeşler değil, tüm ailenin hayatı bu mücadelenin merkezi olmuş durumda. Depremlerde evleri hasar alan kardeşler şu sıralar medikal malzeme problemi yaşıyor. Durumu iyice ağırlaşan kardeşlerden biri, varsa bir çare bulunması için iyi bir dermatoloğa muayene olabilmeyi umut ediyor.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Elmalı Mahallesi'nde ikamet eden Nurgül ve Sevilay Demirtaş, “kelebek kardeşler” olarak biliniyor. Bu kardeşler, halk arasında “kelebek hastalığı” olarak bilinen “Distrofik Epidermolizis Bülloza” ile mücadele ediyor.

EVLERİ DEPREMDE HASAR ALDI

Nurgül ve Sevilay Demirtaş kardeşler, İnönü Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Dermatoloji ve Hematoloji bölümlerinde tedavi görüyor. Anne babası çiftçilikle uğraşan kardeşler maddi problemler de yaşıyor. Kardeşlerin evlerinin de depremde hasar aldığı ifade ediliyor. Kardeşlere hastanede ise anneleri bakıyor.

SAVAŞÇI SEVİLAY’DAN DESTEK TALEBİ

Kardeşlerden 24 yaşındaki Sevilay Demirtaş,

“Şu an rahatsızlığım biraz ilerledi ve iyileşmeyen bir yaram var. Biyopsi alınması lazım ama buradaki dermatologlar alınmamasını söylüyor. Bazı dermatologlar da alınmasını söylüyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. İyi bir dermatoloji doktoru olsa bana belki çare bulur. Ayaklarımın üzerine şu an hiç basamıyorum. İyileşmeyi çok istiyorum”

ifadelerini kullandı.

“MEDİKAL MALZEME SIKINTISI YAŞIYORUZ”

Demirtaş,

“Bu hastalıkta pansuman ve medikal malzemelerle korunma sağlanıyor. Fazlasıyla titizlik gerektiriyor. Biz medikal malzemeler kullanıyoruz. Dermatoloji Polikliniği malzeme konusunda devlet karşılamasına rağmen sıkıntı çıkarıyor. Biz hastaları deneme tahtası gibi kullanıyor, sonra malzemeleri yine bizim ısrarımızla veriyor. Devlet yetkililerinin bu konunun üzerinde durmalarını istiyoruz”

iddialarını kaydetti.

“BİZİ HASTALIĞIMIZ DEĞİL, İNSANLAR YORDU”

İnsanların kendilerine acıyan gözlerle bakmasını istemediklerini ifade eden kardeşler,

“İnsanlar bizi ötekileştiriyor, acıyan gözlerle bakıyor. Bizi hastalığımız değil, insanlar fazlasıyla yordu”

dediler.