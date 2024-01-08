Kamyon traktörle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 16. kilometresinde, Hayvan Barınağı mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, N.O. idaresindeki 06 DGC 409 plakalı kamyon ile İsmail Bostancı'nın kullandığı 71 FK 236 plakalı traktör çarpıştı.

Traktörün römorkunda taşınan odunların etkisiyle traktör devrilirken, kazada İsmail Bostancı hayatını kaybetti, B.B. (35) adlı kişi ise ağır yaralandı.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, traktör sürücüsü İsmail Bostancı'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan B.B. ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İsmail Bostancı'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı