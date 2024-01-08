Yaz gelmeden zam geldi! Dondurma fiyatları bakın kaç lira oldu

Yaz aylarının hiç şüphesiz en çok sevilen ve tüketilen ürünü dondurmaya, daha yaz gelmeden zam geldi. İşte yapılan zam oranı ve yeni fiyatlar…

Yazın en çok sevilen ürünü hiç şüphesiz dondurma. Dolayısı ile en fazla tüketilen ürün de yine dondurma. Son günlerde yapılan zamlardan dondurma da nasibini aldı.

En çok tüketilen dondurma markalarından biri olan Algida, tam yüzde 60 oranında zamlandı. Bu bağlamda birçok kişinin sevdiği Magnum’un 6’lı ürünü 160 TL oldu. Eskiden bu fiyat 100 TL şeklindeydi.

Ayrıca internet fiyatlarına bakıldığında tekli Magnum artık 40 TL, Cornetto 35 TL, Carte Dor 35 TL şeklinde…