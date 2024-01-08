27 yaşındaki genç evde silahla vurulmuş halde bulundu

Başiskele ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 27 yaşındaki M.S., ailesi tarafından evde havalı tüfekle vurulmuş halde bulundu. Olay, Yeniköy Mahallesi'nde bir evde gerçekleşti. Aile, acil durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı ve yaralı genci ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk etti. Ancak, M.S.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Olayın nedeni, ailenin arasındaki ilişkiler veya diğer olası etkenler konusunda net bir bilgi verilmezken, soruşturma devam etmektedir. Aile üyeleri ve tanıkların ifadeleri, olayın aydınlatılmasına yardımcı olacak önemli bilgiler sunabilir.

Kocaeli genelinde güvenlik birimleri, benzer olayların önlenmesi amacıyla toplumda farkındalık oluşturacak adımlar atmaya devam etmektedir. Olayın tamamen aydınlatılabilmesi için polis soruşturmayı titizlikle sürdürmekte ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı