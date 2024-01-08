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Acı yangın: 180 küçükbaş hayvan telef oldu

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Bitlis’in Hizan ilçesinde çıkan yangında 180 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu. Edinilen bilgiye göre, Hizan ilçesine bağlı Çökekyazı köyünde Rasim İnal'a ait ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Acı yangın: 180 küçükbaş hayvan telef oldu mask
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Bitlis’in Hizan ilçesinde çıkan yangında 180 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu. Edinilen bilgiye göre, Hizan ilçesine bağlı Çökekyazı köyünde Rasim İnal'a ait ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

210 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırdaki yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla yangını söndürdü. Yangında 180 küçükbaş hayvan telef olurken, 30’u ise kurtarıldı. Yangın sonucu ahır kullanılamaz hale geldi. Öte yandan Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İnal ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, çalışmaların devam ettiğini söyledi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 Oca 2024 - 20:56 - Gündem

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