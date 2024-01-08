Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, bire bir çalışmanın ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı