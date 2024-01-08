Fırtına ve buzlanma nedeniyle kaza: 5 yaralı

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi'nde meydana gelen kazada, fırtına ve yoğun buzlanma etkili oldu.
İki otomobil ile bir kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Yoğun hava koşullarının neden olduğu kaza ile ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.