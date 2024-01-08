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Fırtına ve buzlanma nedeniyle kaza: 5 yaralı

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Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi'nde meydana gelen kazada, fırtına ve yoğun buzlanma etkili oldu.
Fırtına ve buzlanma nedeniyle kaza: 5 yaralı mask
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Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi'nde meydana gelen kazada, fırtına ve yoğun buzlanma etkili oldu.

İki otomobil ile bir kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Yoğun hava koşullarının neden olduğu kaza ile ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Van-Hakkari karayolu, Güzeldere Geçidi, Fırtına, buzlanma, kaza, trafik kzası, soruşturma

08 Oca 2024 - 20:44 - Gündem

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