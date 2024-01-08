Fırtına ve buzlanma nedeniyle kaza: 5 yaralı

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi'nde meydana gelen kazada, fırtına ve yoğun buzlanma etkili oldu.

İki otomobil ile bir kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Yoğun hava koşullarının neden olduğu kaza ile ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı