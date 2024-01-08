2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, olayda 8 kişi yaralandı.
Kaza, Hortu Mahallesi Kuzukuyu dönüşü civarında Hortu Köprüsü'nde Adana-Konya Karayolu üzerinde meydana geldi.
B.Ç. idaresindeki 33 NKZ 28 plakalı otomobil ile T.M. yönetimindeki 42 ESN 48 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.