2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, olayda 8 kişi yaralandı.

Kaza, Hortu Mahallesi Kuzukuyu dönüşü civarında Hortu Köprüsü'nde Adana-Konya Karayolu üzerinde meydana geldi.

B.Ç. idaresindeki 33 NKZ 28 plakalı otomobil ile T.M. yönetimindeki 42 ESN 48 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı