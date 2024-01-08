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Beşiktaş kafilesi Rize’de

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Beşiktaş, Süper Lig'de yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için Rize’ye geldi.
Beşiktaş kafilesi Rize’de mask
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Beşiktaş, Süper Lig'de yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için Rize’ye geldi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor, yarın saat 20.00’de Beşiktaş’ı konuk edecek. Beşiktaş kafilesi de bu müsabaka öncesi Sabiha Gökçen Havalimanından kalkan uçakla Rize’ye geldi. Beşiktaş kafilesini karşılayan bazı taraftarlar takıma İngilizce ‘Tatile gelmediniz’ diye tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar ardından otobüsleriyle kalacakları otele hareket etti.

Ligde 43. randevu

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 42 defa karşılaştı. Bu karşılaşmalarda yeşil-mavili ekip 7 müsabakayı kazanırken, siyah-beyazlılar 27 defa galip oldu. 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Rizespor, Beşiktaş’ın kalesine 41 gol kaydederken, Beşiktaş ise 84 gol attı.
Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak topladığı 29 puanla 5. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 9 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 2 beraberlikle elde ettiği 29 puanla 6. sırada bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Çaykur Rizespor, beşiktaş, Süper Lig, maç, Rize, spor

08 Oca 2024 - 20:37 - Spor

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