Vatandaşlar kovalarla müdahale etti: Hafriyat alanında yangın!

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'nde, hafriyat atıklarının bulunduğu boş bir alanda çıkan yangın, vatandaşların hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgenin kent merkezine uzak olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin gelene kadar vatandaşlar, su dolu kovalarla yangına müdahale etti. Anbean görüntülenen mücadelede, vatandaşlar kovalarla alevlere su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştılar. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek soğutma çalışmalarına başladı.
Vatandaşlardan biri,
"Tutuşmuş, söndürüyoruz. Yapacak bir şey yok, itfaiye gelene kadar elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"
dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.