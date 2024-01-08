Uyuşturucu imalatına 2 tutuklama

Samsun'da polisin uyuşturucu üretimine dönüştürülmüş evlere düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki adreslerde gerçekleştirilen operasyonda B.U. (42), V.U. (38), O.U. (40) ve S.O. (20) isimli şahısları yakaladı. Evlerde yapılan aramalarda 4 kilo 598 gram esrar, 1 kilo 329 gram skunk, 852 adet sentetik ecza, 83 gram kenevir tohumu, 43 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 645 TL nakit para, 50,5 gram altın ve 9 bin 400 TL değerinde sahte para bulundu. Gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi. V.U. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 kişi nöbetçi mahkemeye sevk edildi. S.U. ve B.U. mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, O.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı