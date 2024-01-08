Ağaçlar kartpostallık kırağa büründü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte ağaçlar kırağa büründü.

İlçede etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkilerken, dondurucu soğukla birlikte ortaya çıkan manzara, kartpostallık görüntüler sunuyor.

Gece hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü ilçede, kırağa bürünen ağaçlar güzel bir atmosfer oluşturdu. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanlarından biri olan Yüksekova, beyaz örtüyle kaplanarak adeta buzlu bir masal diyarına dönüştü. Vatandaşlar, bu doğa olayının güzelliklerini kaydederek şehre renk kattığını belirtiyor.

Ömer Demirel isimli bir vatandaş,

"Yüksekova adeta buz kesti. Yoldan giderken güzel bir manzara ile karşılaştık. Ağaçlar öyle güzel bir kırağı tutmuş. O güzelliği kayıt altına aldık. Bu güzel manzara şehre renk kattı"

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı