Sivil itaatsizlik eylemlerini organize eden 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2013-2016 yılları arasında Adıyaman ilinde meydana gelen sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettiği değerlendirilen Z.A, B.P., ve M.E. isimli şahısların adresleri tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında detaylı incelemeler sürmektedir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.