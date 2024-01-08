Sivil itaatsizlik eylemlerini organize eden 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2013-2016 yılları arasında Adıyaman ilinde meydana gelen sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettiği değerlendirilen Z.A, B.P., ve M.E. isimli şahısların adresleri tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında detaylı incelemeler sürmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı