Tartışma kanlı bitti: Hurdacı, tüfekle temizlik işçisini ağır yaraladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi Alsancak Parkı'nda meydana gelen olayda, temizlik görevlisi M.Y. ile hurdacı M.T. arasında bilinmeyen bir sebep nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.T., yanında bulunan tüfekle M.Y.'yi karnından vurarak ağır şekilde yaraladı.
Olayın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri M.Y.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli M.T. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.