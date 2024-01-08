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Tartışma kanlı bitti: Hurdacı, tüfekle temizlik işçisini ağır yaraladı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi Alsancak Parkı'nda meydana gelen olayda, temizlik görevlisi M.Y. ile hurdacı M.T. arasında bilinmeyen bir sebep nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Tartışma kanlı bitti: Hurdacı, tüfekle temizlik işçisini ağır yaraladı mask
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi Alsancak Parkı'nda meydana gelen olayda, temizlik görevlisi M.Y. ile hurdacı M.T. arasında bilinmeyen bir sebep nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.T., yanında bulunan tüfekle M.Y.'yi karnından vurarak ağır şekilde yaraladı.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri M.Y.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli M.T. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 Oca 2024 - 20:18 - Gündem

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