16 yıldır çalıştığı kuyumcuyu dolandırıyormuş

Malatya’da bir kuyumcu 16 yıldır yanında çalışan kişiden şüphelendi ve gerçekler ortaya çıktı.
Malatya’da 16 yıldır çalıştığı kuyumcudan piyasaya değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 10 kilogram altın çalan zanlı yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Malatya kent merkezinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana gelen olayda işletme sahibi, 16 yıldır yanında çalışan İ.A.’nın bir süredir hesaplarda usulsüzlük yaparak yaklaşık 20 milyon TL değerindeki 9 kilo 800 gram altını çaldığını belirterek, şahıs hakkında şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri İ.A.’yı gözaltına aldı. Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.