Bıçaklı kavga: 1 genç yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

Karaman'ın Elma Şehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, saat 13.30 sıralarında Y.D. (16) ile husumetli olduğu M.A.Ş. (17) ve A.D. (16) arasında sokak ortasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Y.D., bacaklarından bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan Y.D., olay yerinden kaçan 2 şüpheli tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.D., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüpheliler ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı