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Gazze Şeridi'nde okul vuruldu: 6 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivil bölgeleri hedef almasının son kurbanı, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda bulunan yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okul oldu.

Gazze Şeridi'nde okul vuruldu: 6 kişi hayatını kaybetti mask
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivil bölgeleri hedef almasının son kurbanı, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda bulunan yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okul oldu. Yerel kaynaklar, yapılan saldırı sonucunda en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin ise yaralandığını belirtti. Yaralılar ve hayatını kaybedenler, ambulansın bölgeye ulaşamaması nedeniyle insanlar tarafından çekilen eşek arabasıyla Deir El Balah'taki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne taşındı.

Geçtiğimiz hafta Maghazi Mülteci Kampı'nda yaşayanlara broşür dağıtarak kamptan ayrılmaları çağrısında bulunan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor. Şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi.

Olayla ilgili olarak uluslararası toplumdan gelen tepkiler artarken, bölgedeki gerginlik devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# İsrail, Gazze Şeridi, Maghazi Mülteci Kampı, Okul, vefat, can kaybı, saldırı

08 Oca 2024 - 20:09 - Gündem

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