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'Ördekler' suç örgütü lideri yakalandı

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Hatay’da hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ‘Ördekler’ suç örgütünün lideri eski boksör, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.
'Ördekler' suç örgütü lideri yakalandı mask
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Hatay’da hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ‘Ördekler’ suç örgütünün lideri eski boksör, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, hakkında birden fazla kişi ile birlikte yağma suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ‘Ördekler’ suç örgütünün lideri M.Ö. isimli şahsın 2023 yılı Ocak ayından bu yana firari olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz Cumartesi günü, eski boksör olan M.Ö.'nün yakalanmasına yönelik özel harekat görevlilerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda bahse konu suç örgütü elebaşı, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı. Şahıs, Kilis L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 Oca 2024 - 20:05 - Asayiş

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