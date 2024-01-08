'Ördekler' suç örgütü lideri yakalandı

Hatay’da hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ‘Ördekler’ suç örgütünün lideri eski boksör, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, hakkında birden fazla kişi ile birlikte yağma suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ‘Ördekler’ suç örgütünün lideri M.Ö. isimli şahsın 2023 yılı Ocak ayından bu yana firari olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz Cumartesi günü, eski boksör olan M.Ö.'nün yakalanmasına yönelik özel harekat görevlilerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda bahse konu suç örgütü elebaşı, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı. Şahıs, Kilis L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.