1 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Posof Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen bir araç kontrolünde piyasa değeri 1 milyon lira olan kaçak eşyaya el konuldu. Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Türkgözü Gümrük Müdürlüğü sahasına gelen araç, polis ve gümrük tescil işlemlerinde şüphe uyandırması üzerine X-ray tarama hangarına alındı ve detaylı bir kontrol gerçekleştirildi.

Yapılan kontroller sonucunda, gümrüklenmiş değeri 1.008.258,61 TL olan kol saati, kalemler ve kalem kutuları gibi toplamda 35 parça kaçak eşya tespit edildi. Sürücü hakkında kaçak eşyayı yurda sokmak suçundan işlem başlatıldı.

Gümrük kapılarındaki denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği belirtilirken, kaçak eşya ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı