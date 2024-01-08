Dilencinin üzerinden 2 bin TL çıktı!

Adıyaman İl Nüfus Müdürlüğü önünde vatandaşlardan duygu sömürüsü yaparak dilenen K.P., Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Zabıta karakoluna götürülen K.P.'nin üzerinde yapılan aramada 2 bin TL para ele geçirildi. Paralara el konulurken, olayla ilgili işlem başlatıldı.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki duygu sömürüsü ve dilencilik faaliyetlerine karşı yaptıkları operasyonlarla önlem almaya devam ediyor. Konuyla ilgili soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı