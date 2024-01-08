16. hafta erteleme maçlarının hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 16. hafta erteleme maçlarının heyecanı yarın, 10 Ocak Çarşamba ve 11 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Süper Lig’de ertelenen 16. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
17.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
17.00 Pendikspor - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir: Burak Pakkan
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen
10 Ocak Çarşamba
17.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
17.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor: Burak Şeker
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor: Murat Erdoğan
11 Ocak Perşembe
17.00 Sivasspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
20.00 Trabzonspor - Samsunspor: Cihan Aydın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.