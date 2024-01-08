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Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de 16. hafta erteleme maçında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı mask
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Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma ve koordinasyon koşularıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

Öte yandan, Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada geçirdiği kafa travması nedeniyle takip ve sahaya dönüş süreci devam eden Necip Uysal, Rizespor maçının kadrosuna alınmadı.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Çaykur Rizespor maçı için bugün saat 15.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Rize’ye giderek kampa girecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Çaykur Rizespor

08 Oca 2024 - 17:16 - Spor

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