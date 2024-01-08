Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma ve koordinasyon koşularıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çalışmayla sona erdi.
Öte yandan, Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada geçirdiği kafa travması nedeniyle takip ve sahaya dönüş süreci devam eden Necip Uysal, Rizespor maçının kadrosuna alınmadı.
Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Çaykur Rizespor maçı için bugün saat 15.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Rize’ye giderek kampa girecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.