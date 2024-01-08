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Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu

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Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, müsabakanın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ta, kamp kadrosu belli oldu mask
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında yarın Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Hazırlıklarını bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan siyah-beyazlılarda kamp kadrosu belli oldu. Kasımpaşa ile oynanan mücadelede geçirdiği kafa travması nedeniyle takip ve sahaya dönüş süreci devam eden Necip Uysal, kadroya alınmadı.

Beşiktaş'ın, 22 kişilik Rizespor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Cenk Tosun, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Jaackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy."

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Trendyol Süper Lig, beşiktaş, Çaykur Rizespor

08 Oca 2024 - 17:15 - Spor

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