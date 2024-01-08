08 Oca 2024 - 17:13 - Spor

Fenerbahçe hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig’de 16. hafta erteleme maçında 10 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’de sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.