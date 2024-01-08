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Fenerbahçe hazırlıklara başladı

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Trendyol Süper Lig’de 16. hafta erteleme maçında 10 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’de sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe hazırlıklarına başladı mask
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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde pas çalışmaları yapılırken, antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. İstanbulspor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular idmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Sakatlığını atlayan Rodrigo Becao takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# fenerbahçe, Trendyol Süper Lig

08 Oca 2024 - 17:13 - Spor

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