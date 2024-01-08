Telefonu şarja takıp uyuyanlar dikkat

Akıllı telefon, tablet, akıllı saat gibi elektronik cihazların yanlış şarj edilmesi ve kullanılmasından kaynaklı batarya patlamaları günümüzde kaçınılmaz bir gerçek haline geldi. Cebimizde taşıdığımız, hatta çoğu zaman geceleri yastık altına sıkıştırdığımız cep telefonları, saatli bomba gibi tehlike saçıyor.

En son geçtiğimiz günlerde merkez Bağlar ilçesindeki 5 katlı Çiğdem Apartmanı’nın son katındaki dairede telefon bataryasının patlaması sonucu facianın eşiğinden dönülmüştü. Uzmanlar, kullanıcıları telefonu doğru ve zamanlı şarj etmeleri konusunda uyardı.

Diyarbakır’da 15 yıllık teknik servis uzmanı ve telefon işletmecisi Yusuf Sarı, telefonu şarja takıp uyuyan vatandaşlara, faciayla karşılaşabileceğini söyledi.

“VATANDAŞLAR ORİJİNAL ÜRÜNDEN YANA OLMALIDIR”

Telefonun rastgele şarja takılmaması yönünde vatandaşlara uyarıda bulunan Sarı, “Yaklaşık 15 yıldır bu işin içerisindeyim. Diyarbakır’da geçtiğimiz günlerde telefon bataryasının patlaması sonucu bir evde yangın meydana gelmişti. Telefon bataryalarındaki patlamaların kaynağı ilk öncelik ucuz maliyetli ürünlerdir. Vatandaşlara ilk önerimiz orijinal üründen yana olmalarıdır. Orijinal ürün düzgün kullanıldığı takdirde patlamalara yol açmaz. Diğer bir önerimiz ise telefon şarjı yüzde 10 olduğu zaman şarja takmamız lazım. Yüzde yüz olduğu zaman ise direkt çıkarmamız lazım. Vatandaşlarımız genelde uyurken telefonu şarja takıyor. Sabaha kadar o telefon bir akıma maruz kalıyor. Bu tamamen yanlış bir şey. Maalesef bu durum da telefon bataryasını şişirip patlamalara neden olabilir” dedi.

Bir bataryanın ömrü doğru kullanıldığı takdirde 3-4 yıl olduğunu ifade eden Sarı, “Bir bataryanın ömrü kullanıcıya bağlıdır. Orijinal bir batarya kullanıldığı takdirde 3 ile 4 yıl arasında tüketici kullanabilir. Yalnız az önce bahsettiğim gibi altını çizerek söylüyorum ki; telefon yüzde 10’da şarja takılıp yüzde 100 oldu mu şarjdan çıkarılmalıdır. Bir de telefonu uyuduğumuz zaman bedenimizden uzak tutmalıyız. Çünkü radyasyon etkiliyor insanı. Piyasada çok yan sanayi ürünler dönüyor. Vatandaşlara önerimiz; kesinlikle orijinal ürün almalarıdır” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı