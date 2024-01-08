Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sultan Koçak’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, Sığırcık Sokak, Ceren Apartmanı, No: 12/3, Battalgazi,
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cemile Çakan’ın taziye adresi: Malet Konteyner Kent, Battalgazi,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Kütük’ün taziye adresi: Tecde Mahallesi, Güngör Caddesi, Tecde Life Sitesi, Yeşilyurt,
93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zekiye Kesriklioğlu’nun taziye adresi: Abdulgaffar Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 239/7, Yeşilyurt,
96 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sabriye Coşkun’un taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,
92 yaşında vefat eden ve Elmasuyu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Hüseyin Gençalp’ın taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Battalgazi,
67 yaşında vefat eden ve Eskiköy Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Yusuf Canpolat’ın taziye adresi: Eskiköy Mahallesi, Doğanşehir,
83 yaşında vefat eden ve Armutlu Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Fatma Coşkun’un taziye adresi: Armutlu Mahallesi, Arguvan.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.