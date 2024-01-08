Malatya’daki son depremler endişelendiriyor İşte uzman yorumları

Bugün saat 16.19’da AFAD’a göre Malatya’nın Pütürge ilçesinde yerin 9.6 kilometre altında, 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesine göre 16.19’da meydana gelen deprem Malatya’nın Kale ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi’nde, yerin 8.2 kilometre altında 4.3 büyüklüğünde meydana geldi.

Malatya’da hissedilen deprem sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve deprem bilimciler açıklamalarda bulundu.

“ENDİŞEYE MAHAL YOK”

Deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt yaşanan deprem ile ilgili, “Malatya’nın Pütürge ilçesinde Doğu Anadolu fay zonunun Pütürge segmenti üzerinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay 2020 6,8 Elazığ Sivrice-Doğanyol depreminde yırtılmıştı. Endişeye mahal yok. Saygı ve sevgiyle. Bilimle kalın. 26 Mart tarihli yazımda buralarda bu büyüklüklerde depremlerin olacağını açıklamıştık” dedi.

Baturhan Öğüt’ün 26 Mart tarihinde yaptığı açıklamada ise, “Pazarcık Fayı ve Çardak-Sürgü Fayının ürettiği deprem sonrası yaptığı gerilme transferi sonucunda Çelikhan hattı ve Pütürge segmenti üzerinde bir takım deprem olmaktadır. Burada 4,5 ilâ 5,0 arası büyüklüklerde depremleri görmemiz normaldir” ibareleri yer aldı.

“ARTÇI BİR DEPREMDİR”

Yer Bilimci Prof. Dr. Mehmet Önal da depremi yorumlayarak, “8 Ocak 2024 tarihinde Çanakçı-Kale Malatya civarında olan 4.3 büyüklüğündeki deprem DAF'a paralel kısa bir fay üzerinde olmuştur. Artçı bir depremdir. Korkmayın!” dedi.

“AN İTİBARİ İLE OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yaptığı açıklamada olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirerek, “Malatya Pütürge’de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” açıklamalarında bulundu.