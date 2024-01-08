Malatya’da beton enkazları ne olacak? Enkazların yüzde kaçı kaldırıldı?

Malatya’daki beton enkazlarının geri dönüşümü için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile istişarelerde bulunan Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Abdenor Brahmı, Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgesindeki diğer illere göre koordineli ve hızlı bir şekilde çalıştığını belirterek, “Deprem bölgesinde Malatya’yı daha koordineli ve daha iyi çalışmasından dolayı seçtik. Ayrıştırma merkezinde aldığınız aksiyonlar çok çok hızlı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri daha iyi çalışıyor. Deprem illerinde bu sebepten dolayı Malatya özelinde yoğunlaştık. Malatya’nın diğer illere örneklik teşkil edeceğini düşünüyorum” dedi.

“133 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ENKAZININ YAKLAŞIK OLARAK YÜZDE 80’İ KALDIRILDI”

6 Şubat tarihinde vuku bulan depremin Türkiye ve Dünya tarihinde yaşanmamış nadir felaketlerden biri olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ziyaret sırasında yapmış olduğu konuşmada, “ Her ne kadar yüzyılın felaketi, kıyametin provası deseler de tarihi araştırmalara baktığımız zaman; Anadolu’da buna benzer bir felaket olmadığı karşılığı çıkmaktadır. Bu felaket sadece Malatya’da değil, Malatya ile birlikte 11 şehirde etkili olmuştur. En fazla etkilenen illerin başında gelen Malatya’dır. Malatya’da bağımsız toplam 424 bin binadan 133 bin bağımsız bölüm yıkılmıştır. Şehir merkezi ile Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerini aldığımız zaman bu oran yüzde 45, yüzde 50’lere kadar çıkmaktadır. 133 bin bağımsız bölümün enkazının yaklaşık olarak yüzde 80’ni kaldırıldı. Hafriyat döküm alanı günlük en az bin kamyonla şehir merkezinde alınan enkazlar hafriyat alanına dökümü sağlanmaktadır. Doğayı kirletmeme ve geri dönüşüm anlamında arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler” açıklamalarında bulundu.

ENKAZLARDAN ÇIKAN BETONLAR GERİ DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, enkazlardan çıkan betonların doğaya zarar vermeden geri dönüştürüleceğini bildirerek, “Birlikte bazen sektörler bazında bazen de devletlerarası kuruluşlarda, özellikle geri dönüşümle ilgili çalışma ve projeler sunulmakta. Bu konuda WWF yapmış olduğu çalışmalardan geri dönüşümden ev yapımına Cumhuriyet Örnek Köyde örnek bir çalışma yapılmakta. Amacımız lokal anlamda bunun kalmaması genel anlamda bu hafriyatın, enkazın geri dönüşüm noktasında hem doğa ile bütünleştirilmesi, doğaya zarar verilmemesi anlamında daha geniş bir spektrumlu bir dönüşüm modeli üzerinde hafriyatın, enkazın bir an önce kaldırılması ve o alanın yeşil alan hüviyetine dönüştürülesini amaçlamaktayız. Sizlerle birlikte enkaz alanının doğaya zarar vermeden doğayı kirletmeden ve geri dönüşümle ilgili projenizi desteklemekteyiz. Göstermiş olduğumuz hassasiyeti insanlık paydası anlamında göstermemiz gerekir. Bunu sizlerde de gördük ve devamını da diliyoruz. Dünyayı bir şehir olarak değerlendirdiğimiz zaman bütün insanlık atmosferdeki havayı teneffüs ediyoruz. Yaşamış olduğumuz iklim değişikliği, küresel ısınma, kuraklık olgusu nasıl bütün dünyanın ekolojisini etkiliyorsa bu tür olumsuzluklar bütünleştiği zaman bütün dünya insanlığını tehdit edecek. Bu tür tehditlerin ortadan kalkması noktasında dünya insanlığı olarak, bütün devletler dayanışma içerisinde bu tür atıkların doğaya ve tabiata zarar vermeden doğal dengeyi bozmadan nasıl tekrar absorbe edilir o anlayış içerisinde çalışmamız gerekir. Burada yapacağımız çalışmalar hem üst sekmendin gelişmesine katkı sağlayacak bilgi, birikim ve tecrübe anlamında hem de buna benzer felaketlerle karşılaşıldığında o alandaki dengeyi bozacak iş ve işlemlerin bertaraf edilmesi daha süratli bir şekilde yapılacaktır. İnanıyorum ki enkaz alanlarında yapmış olduğunuz çalışmalarla birlikte bizlerle ortak bir görüş içerisinde bu enkazın doğaya zarar vermeden dönüştürülmesi temel düşüncemizdir. Enkazın geri dönüşümünde sizlerle birlikte çalışmaktan büyük onur duyacağımı ifade etmek istiyorum. Çalışmalarımız sadece Malatya ölçeğinde değil Türkiye ve dünya insanlığı adına olduğunu unutmadığımı ifade etmek istiyorum. Acılarımızı paylaştığınız için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“MALATYA’DAKİ ZİYARETİMİZİN AMACI DA HİBE MİKTARINI NETLEŞTİRMEK”

Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Abdenor Brahmı, Malatya Büyükşehir Belediyesinin çevreye duyarlı olma konusunda önemli çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaların deprem bölgelerine örnek gösteril bilineceğini vurgulayarak, “6 Şubat depreminin yıl dönümüne birkaç hafta kaldı. Geçmişi görmek elbette çok değerli ve kıymetli fakat geleceği yeniden inşa etmek bir o kadar da değerli. O yüzden daha da ileri gitmek amacıyla sizlerle beraberiz. Çevre konusundaki hassasiyetinizi bizlerle paylaştınız bundan dolayıdır ki Döngüsel Ekonomi alanına dair şirketimiz yeniden dönüşümü katı atıklardan dönüşümü ve tekrardan kullanılması hususunda çalışmak için buradalar. Ayrıca şirketimiz geleceğin inşası için de buradalar. Öncelikle Fransız Hazine Bakanlığının bir hibe konusunda kabul edildiğini, NEO-ECO Şirketiyle beraber bu hibenin çerçevesinin belirlenmesi hususunda sizleri ziyaret ettiğimizi bilmenizi isterim. Bu konuda sabah saatlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği ile çok verimli bir toplantı geçirdik. Malatya’daki 2-3 günlük ziyaretimizin amacı da hibe miktarını netleştirmek. Ayrıca fizibilite çalışmalarımızın çerçevesini belirlemek için Malatya’da bulunuyoruz. Bir de NEO-ECO Şirketinin bizlere mühendislik alanında destek sunacağını belirtmek istiyorum. Uygulanacak olan metodoloji ile de pilot proje kapsamında yapılacak. Bu fizibilite çalışmamızın hibe kısmı tamamdır. Ondan sonraki kısmında ise ikinci aşamaya geçiliyor. İkinci kısımda ise daha büyük bir çapta projenin gerçekleştirilebilmesi için kamu finansları kullanılabiliyorken değer taraftan özel sektörün katkısı söz konusu olacaktır” diye konuştu.

“MALATYA’NIN DİĞER İLLERE ÖRNEKLİK TEŞKİL EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Müsteşar Abdenor Brahmı, “Döngüsel Ekonomi konusunda Malatya öncü şehirlerarasında yer alıyor. Bunu da şu çıktılar doğrultusunda söylüyorum. Depremden etkilenen diğer illeri ve belediyeleri incelemiş, ziyaret etmiş birisi olarak Malatya Döngüsel Ekonomi konusunda öncü ve yeniden inşaat hususunda Malatya’nın diğer illere örneklik teşkil edeceğini düşünüyorum. Çevre ve Döngüsel Ekonomi konusundaki hassasiyetinizi, gelecek nesillere miras bırakacağınız konusunda da ortak paydada buluştuğumuzu belirtmek isterim. Deprem bölgesinde Malatya’yı daha koordineli ve daha iyi çalışmasından dolayı seçtik. Ayrıştırma merkezinde aldığınız aksiyonlar çok çok hızlı ve ekibiniz daha iyi çalışıyor. Deprem illerinde bu sebepten dolayı Malatya özelinde yoğunlaştık” dedi.

“AMACIMIZ BURADA EKİPLERİNİZLE BERABER BİR SİSTEM OLUŞTURMAK”

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu söyleyen NEO-ECO Kurucusu Benjamin Constant, “Ekibinizle birlikte sabah saatlerinde yaptığımız toplantı çok verimli geçti. Aldığımız bilgiler bizi gerçekten çok etkiledi takdire şayandı. Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerin ardından sizlerin ne kadar sağlam, ne kadar irade sahibi olduğunuzu, ne kadar da hızlı bir şekilde hızlı hareket ettiğinizin bir göstergesi oldu. Bu durumu takdirle karşılıyoruz. Çevre ve kurum konusunda bizim de aslında başlıca dikkat ettiğimiz konular arasında yer alıyor. Özellikle büyük cadde çalışmaları için döngüsel ekonomiye öncelik veriyoruz. Çevre ve ekonomi konuları beraber ilerliyor. Bunların beraber yani büyük projelerin temelinin oluşturula bilinmesi için de rekabetçi olunması gerekiyor ve sizlerin öncülüğünde sabah yaptığımız toplantıda dikkatimizi de çeken çok önemli bir hususlardan biri de belediyenizin çalışanları ve birimlerden sorumlu mensuplar tarafından da içselleştirilmiş olması. Çünkü en temel ve en doğru soruları sizden ve ekibinizden dinledik. Amacımız burada ekiplerinizle beraber bir sistem oluşturmak. Elbette bir pilot proje olacak. Elbette bir fizibilite çalışması ortaya çıkmış olacak. Bu geliştireceğimiz sistemle yakıt atıklarının tekrardan dönüşümünün sağlanması ve tekrardan kullanılabilmesini ve geçtiğimiz sene Şubat ayında maruz kaldığımız depremin de ötesini, etkilerinin de ötesine geçebilecek bir sistemin kurulmasını amaçlıyoruz. Bu projenin gerçekleştirile bilinmesi için güçlü bir ekibe sahip olmak lazım ki bunu karşımızda görebiliyoruz ve bununla berber aynı zamanda güçlü değerlere, kıymetli değerlere sahip olan insanlarla muhatap olmak. Sizlerle beraber çalışmak ve geçtiğimiz yıl ki elim olaya da beraber cevap vermekten de gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN