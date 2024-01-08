08 Oca 2024 - 15:44- Yaşam G:

Malatya’da deprem konutlarının yükseldiği o tepenin hikayesini hiç duydunuz mu?

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Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde yer alan Gelincik Tepesi, sadece coğrafi bir olgu olmanın ötesinde, derin bir aşk efsanesine ev sahipliği yapmakta. Bu tepe, Taşpınar ile Mezarlık arasında öne çıkan bir hikâyeye sahip.
Malatya’da deprem konutlarının yükseldiği o tepenin hikayesini hiç duydunuz mu? mask
Malatya’da deprem konutlarının yükseldiği o tepenin hikayesini hiç duydunuz mu?
Malatya’da deprem konutlarının yükseldiği o tepenin hikayesini hiç duydunuz mu?
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Taşpınar Mahallesi'nde yaşayan genç bir kız, yoksulluğuna rağmen kralının oğluyla aşk yaşamaya başlar. Ancak, Kral bu duruma müdahale etmek istemez ve gençlerin evlenmelerine karar verir. Gelinin annesi ise sadece 40 gün 40 gece süren düğünde hizmet edebilmiştir. Düğün alayı, 40. günün sonunda Gelincik Tepesi'ne geldiğinde, gelin beklenmedik bir istekte bulunur.

Gelin, "Annemin evinde altın bir süpürge unuttum" der. Kral, bu isteği yerine getirmek için adamını gönderir. Ancak, gelinin annesi, tüm orduyu doyurduğu halde kızının bir altın süpürgeyi çok gördüğünü söyler. Anne, gözleri yaşlı bir şekilde şu sözleri sarf eder: "Ben 40 gün 40 gece tüm ordunu doyurdum bu yoksul halimle. Kızım bir altın süpürgeyi çok gördü bana. Kraliçe olacak kızımı o ordusuyla birlikte taş et Allah’ım" demiştir. Bu sözler üzerine, ordu sıra halinde taş olmuş, kayalıklar bir asker bölüğü gibi sıralanmıştır.

Gelincik Tepesi efsanesi, şu anda deprem konutlarının yükseldiği bu bölgede, geçmişin izlerini ve aşkın büyüsünü günümüze taşımakta. Bu efsane, sadece coğrafi bir alanı değil, aynı zamanda kalplerde bıraktığı derin duygusal izleri de simgeler. Gelincik Tepesi, bir zamanlar yaşanan bir aşkın ve annenin bedduasının izlerini taşıyan mistik bir yer olarak ziyaretçilerini etkilemekte.

 
 

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08 Oca 2024 - 15:44 Malatya- Yaşam

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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