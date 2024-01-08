Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Ligde dün deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden ertelenen 16. hafta maçında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alan pas çalışması yapan Yiğidolar, dayanıklılık çalışmaları ile idmanı tamamladı. Kayserispor maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.
Sivasspor ile Galatasaray 11 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.