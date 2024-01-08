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Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

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Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı mask
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Ligde dün deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden ertelenen 16. hafta maçında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alan pas çalışması yapan Yiğidolar, dayanıklılık çalışmaları ile idmanı tamamladı. Kayserispor maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Sivasspor ile Galatasaray 11 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Trendyol Süper Lig, sivasspor, Bülent Uygun, galatasaray

08 Oca 2024 - 15:38 - Spor

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