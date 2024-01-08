- Bölge

Çalışmaları tamamlanan yol ulaşıma açıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır ve Elazığ arasında önemli bir bağlantı yolu olan Çukur-Üçocak yolunu yenileyerek hizmete sundu.
Çalışmaları tamamlanan yol ulaşıma açıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda Hani ilçesi Çukur Mahallesi ile Elazığ Üçocak Beldesi arasında bağlantı sağlayan yolu yeniledi.

Ekipler, daha önce kullanılamaz hale gelen 9 kilometrelik yolda altyapı çalışmalarını tamamlayarak 12 bin ton sıcak asfalt serdi. Sıcak asfalt çalışmalarının ardından Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından vatandaşların yolu güvenli bir şekilde kullanmaları için çizgi çalışması yürüttü.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Hani-Üçocak yolunun yılların hayali olduğunu, gerçekleştiğini belirtip hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# diyarbakır, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, son dakika

08 Oca 2024 - 15:33 Diyarbakir- Bölge

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL