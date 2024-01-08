Çalışmaları tamamlanan yol ulaşıma açıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda Hani ilçesi Çukur Mahallesi ile Elazığ Üçocak Beldesi arasında bağlantı sağlayan yolu yeniledi.
Ekipler, daha önce kullanılamaz hale gelen 9 kilometrelik yolda altyapı çalışmalarını tamamlayarak 12 bin ton sıcak asfalt serdi. Sıcak asfalt çalışmalarının ardından Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından vatandaşların yolu güvenli bir şekilde kullanmaları için çizgi çalışması yürüttü.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Hani-Üçocak yolunun yılların hayali olduğunu, gerçekleştiğini belirtip hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.