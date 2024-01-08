Şehit yakınlarını dolandıran zanlı tutuklandı

Malatya’da, şehit yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının tutuklandığı bilgisi verildi. Malatya’da, kendisini askeri personel olarak tanıtarak, şehit yakınlarına ulaşan ve “iş ayarlama” gibi bazı vaatlerde bulunduğu ileri sürülen A.A. isimli zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıya jandarma tarafından işlem yapıldı.
Malatya’da, kendisini askeri personel olarak tanıtarak, şehit yakınlarına "iş ayarlama” gibi bazı vaatlerde bulunduğu ileri sürülen A.A. isimli zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.