- Asayiş

Şehit yakınlarını dolandıran zanlı tutuklandı

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Malatya’da, şehit yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının tutuklandığı bilgisi verildi. Malatya’da, kendisini askeri personel olarak tanıtarak, şehit yakınlarına ulaşan ve “iş ayarlama” gibi bazı vaatlerde bulunduğu ileri sürülen A.A. isimli zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıya jandarma tarafından işlem yapıldı.
Şehit yakınlarını dolandıran zanlı tutuklandı mask
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Malatya’da, şehit yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının tutuklandığı bilgisi verildi. Malatya’da, kendisini askeri personel olarak tanıtarak, şehit yakınlarına ulaşan ve “iş ayarlama” gibi bazı vaatlerde bulunduğu ileri sürülen A.A. isimli zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıya jandarma tarafından işlem yapıldı.

Malatya’da, kendisini askeri personel olarak tanıtarak, şehit yakınlarına "iş ayarlama” gibi bazı vaatlerde bulunduğu ileri sürülen A.A. isimli zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 Oca 2024 - 15:27 Malatya- Asayiş

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