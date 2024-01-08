08 Oca 2024 - 15:27 - Asayiş

Şehit yakınlarını dolandıran zanlı tutuklandı

Malatya’da, şehit yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının tutuklandığı bilgisi verildi. Malatya’da, kendisini askeri personel olarak tanıtarak, şehit yakınlarına ulaşan ve “iş ayarlama” gibi bazı vaatlerde bulunduğu ileri sürülen A.A. isimli zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıya jandarma tarafından işlem yapıldı.