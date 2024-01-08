Battalgazi Belediyesi ücretsiz KPSS dersi verecek

Battalgazi Belediyesi tarafından 15-21 Ocak tarihleri arasında KPSS’ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) hazırlanan vatandaşlar için genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri alanlarında ara tekrar kampı yapılacak. Ünlü Türkçe öğretmeni Aker Kartal’ın ve öğretmenlerin katılımıyla ücretsiz olarak gerçekleşecek kamp, 15 Ocak günü saat 09:00’da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda başlayacak.

“AMACIMIZ ADAYLARIMIZIN BAŞARILARINA KATKI SAĞLAMAK”

Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da vatandaşlara destek olduklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ücretsiz olarak düzenlenecek olan ara tekrar kampımız, KPSS'ye hazırlık sürecinde olan adaylarımızın eksikliklerini gidermeleri, bilgi ve becerilerini artırmaları için bir fırsat sunacak. Kampımızda, uzman eğitmenler eşliğinde ders çalışma teknikleri, konu anlatımları, deneme sınavları ve birebir destek imkânlarıyla adaylarımızı en iyi şekilde hazırlayacağız. Amacımız, adaylarımızın başarılarına katkı sağlamak ve onları daha donanımlı bir şekilde kamuya hizmet edecekleri alanlara yönlendirmek. Gençlerimiz için eğitime tam destek veriyoruz. Öğrencilerimize sınavlara yönelik kaynak desteği sağlarken onların rahat bir şekilde çalışabilmeleri, kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar oluşturmak amacıyla gençlik merkezlerini açtık. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize her türlü desteği sağladık, sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN