Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılında kamu sektöründe istihdam edilmek üzere 2 bin 392 engelli personel alımı gerçekleştirecek. Bakan Mahinur Göktaş'ın yaptığı açıklama ile duyurulan alım, engelli memur sayısındaki artışa önemli bir katkı sağlayacak. Şubat ayındaki atamanın ardından gerçekleştirilecek olan yeni alım, engelli vatandaşların kamuda daha aktif bir rol almasına olanak tanıyacak. Başvuru şartları ve detaylar için haberimizi inceleyin.

Engelli memur alımlarının tarihleri henüz kesinleşmemiş olsa da ilanın yayınlanmasının ardından başvuru şartları ve alımın yapılacağı tarihler belirlenecek. 2024'ün ilk çeyreğinde bakanlık tarafından detaylı bir açıklama yapılması bekleniyor.

MAHİNUR GÖKTAŞ'TAN DEĞERLENDİRME

Bakan Göktaş, engelli atamalarına ilişkin beklentinin olduğunu belirterek, kamuda engelli memur sayısının hızla arttığını vurguladı. Şubat ayında yapılan atamanın ardından yeni yılda gerçekleştirilecek 2 bin 392 engelli memur alımıyla birlikte toplamda 4 bin 715 engelli vatandaşın kamuda istihdam edileceğini söyledi.

EKPSS 2024 TARİHLERİ

Engelli memur alımlarında kullanılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için tarihler de belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2024 yılı sınav takvimine göre, EKPSS sınav başvuruları 12-29 Şubat tarihleri arasında alınacak. Kura başvuruları ise 6-21 Mayıs'ta alınacak. 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ise 28 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Engelli vatandaşların kamuda istihdamı için önemli bir fırsat sunacak olan 2024 engelli personel alımıyla ilgili detaylar, bakanlık tarafından duyurulacak olan resmi açıklamayla netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi