Çocuğu okula giden annelere devlet para ödeyecek

Sosyal ve Ekonomik Destek adı altında verilen (SED) ödemeleri, çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve ekonomik zorluk içinde olan ailelere yönelik olarak yapılmakta. Ocak 2024 itibariyle yapılan son dakika açıklamasına göre, bu destek ödemelerinde önemli bir artış gerçekleşti. İhtiyaç sahibi ailelere çocuk başına verilecek destek miktarları ise şu şekilde belirlendi:

Okul öncesi çocuklar için 2,421 TL'den 3,614 TL'ye,

İlköğretimde okuyan çocuklar için 3,632 TL'den 5,421 TL'ye,

Ortaöğretimde okuyanlar için 3,874 TL'den 5,782 TL'ye,

Yükseköğrenimde okuyanlar için 4,358 TL'den 6,505 TL'ye yükseltildi.

Bu desteklerle anneler, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak adına maddi bir rahatlama sağlayacak.

Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerine başvuru yapacak ailelerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmekte:

a) Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınlarına geri verilebilecek çocuklar.

b) Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

c) Bakım tedbir kararı bulunan ve yaş sınırlarını tamamlayarak sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılan gençler.

d) Olağanüstü durumlar (felaket, afet, hastalık veya kaza) nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan kişilerin çocukları.

Başvuru sonrasında, ailelerin ekonomik ve sosyal şartları değerlendirilecek ve belirlenen kriterlere uygunlukları doğrultusunda destek ödemeleri yapılacaktır.

Başvurular internet üzerinden alınmakta olup, Sosyal ve Ekonomik destekleri dışında kalan ailelere ayni veya nakdi yardım sağlanacak. Söz konusu destekler, ihtiyaç sahibi annelere ekonomik güvence sağlamak adına büyük bir destek oluşturacak.

Kaynak: Haber Merkezi