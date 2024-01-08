Diyarbakır yarın dikkat

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar, Karacadağ, Kılıçkaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Bagür, Şirinevler, Fevzi Çakmak, Şirinevler, İstasyon, Şirinevler, Yeşilköy bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Güngeçti, Çakıllı, Uyanık, Tilkilik, Koyunlu, Uğurlu, Yağmurköy, Hasanpınar, Çatalköy, Çeltikli, Başköy, Yukarısalat, Karatepe, Baharlı, Kağıtlı, Çakallı, Karagöz, Tatlıçayır, Yasince, Ataköy, Aslanoğlu, Güroluk, Eliaçık, Çavuşlu, Serçeler bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Çukurelma, Güzel, Dilekpınar, Armağantaşı, Konaklı bölgelerine,
Yarın 08.00-13.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Sevindik, Cumhuriyet, Özgider, Kuruyazı, Bozçalı, Göktepe, Gürses, Solmaz, Ekinveren bölgelerine,
Yarın 09.00-19.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Karşıyaka bölgesine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Baltacı, Değirmenli, Yeşiltepe, Kırkpınar, Kelekçi, Gelincik, Boğazköy, Kurşunlu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani bağlı ilçesine Çardaklı, Sergen bölgelerine
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro bağlı ilçesine Terdöken, Kırmataş, Tepecik, Bozbağlar, Dadaş, İncekavak, Kulaçtepe, Reşik, Kırkkaşık, Gözlü, Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Fırat, Mezopotamya, Peyas, Şeyh Şamil, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Meşeler, Kırmataş, Arkbaşı, Ambar, Yazıköy, Çaytepe, Gökçen, Yenişehir, Kaya, Şeyh Şerafettin, Hacı Reşit, Eyüpler, Şerifoğulları, Kokulupınar, Çakmaklı, Tepecik, Bozyer, Bozbağlar, Günalan, Suçıktı, Çayırlı, Ziyaret, Nefirtaş, Kavaklıbağ, Küçükakören, Dumrul, Alcık, Doğanlı, Sapanca, Büyükakören, Karpuztepe, Özekli, Eryolu, Çaytepe, Şerifoğulları bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Yeşilköy, Güleç, Dolun, Akbulak, Özbek, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağıllı, Karpuzlu, Temran, Demirli, Güllük, Taşköprü, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı,İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı, Başbuğ, Uzunova, Koçkar, Argün, Karabulak, Konuklu, Baloğlu, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Saltuk, İnkaya, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Salkımlı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank, Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü, Başbuğ, Uzunova, Konuklu, Ayhan, Ünal, Yakıt, İnkaya, Üçkuyu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Başbuğ, Uzunova, Düzce, Koçkar, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Güleç, Dolun, Yaylak, Akbulak, Argün, Karabulak, Konuklu, Özbek, Baloğlu, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Alaca, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağaçkorur, Saltuk, Ağıllı, İnkaya, Karpuzlu, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Temran, Demirli, Güllük, Salkımlı, Taşköprü, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Özbek, Merkez Eski, Bağcılar, Merkez Yeni, Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Karpuzlu, Yorulmaz, Baharlar, Gürbeyli, Müminağa, Yeşilburç, Çarşı, Kılıçlı, Damar, Kıyı, Yenişehir, Türeli, Yünlüce, Kutlu, Kabakaya, Tepe, Zümrüt, Güldiken, Yaprak, Sığınak, Dallıca, Budak, Kıpçak, Üçdamlar, Çıralı, Dolapdere, Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru bölgelerine,
yarın 10.00-16.00 saatleri arasında silvan ilçesine bağlı Başbuğ, Ünal, Yayık, Arı, Çiğdemli, Babakaya, Boyunlu, Kazandağı, Gürpınar, Demirkuyu, Taşpınar, Altınkum, Kumgölü, Kayadere, Ormandışı, Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Karpuzlu, Çarıklı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Petek, Yukarı Nasırlar, Sarıyatak, Bozek, Yaytaş, Fabrika, Dokuzçeltik, Güvercinlik, Bahçelievler, Güvendere, Yüksek, Dökmetaş, Avcısuyu, Tişo, Geyiktepe, Alangörü, Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.