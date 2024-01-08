Malatya Emanet Çarşısı faaliyetlerini sürdürüyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatının ardından Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında hasadı yapılan buğdaylar, değirmende un haline dönüştürülüp Emanet Çarşısına kayıt yaptıran ihtiyaç sahibi ailelere paketler halinde dağıtılmaya başlandı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Emanet Çarşıda devam eden yardım faaliyetlerini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

GIDADAN TEMİZLİĞE YİYECEKTEN GİYECEĞE KADAR HER TÜRLÜ YARDIMDA BULUNUYORUZ

Malatya’da ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında yer aldıklarını bildiren Mehmet Çınar, “ Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüze ait Emanet Çarşımızda ihtiyaç sahibi ailelerimize gıdadan temizliğe, yiyecekten giyeceğe kadar her türlü yardımda bulunuyoruz. Burası planlı ve sistemli yardımlar neticesinde bölgemizin en büyük sosyal yardımlaşma noktasına dönüştü. İhtiyaç sahibi ailelerimiz kendilerine verilen Emanet Kart ile buraya gelerek belirli bir planlama çerçevesinde istediği ürünü rahat bir şekilde alabiliyor. Şehrimize ve ilçemizde ihtiyaç sahibi kim varsa onun elinden tutmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya aralıksız devam ediyoruz. ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerinde çok büyük mesafeler aldık, bu alanda çok etkin ve kararlı çalışıyoruz. İnsanların gönlüne ve yüreğine hitap eden hizmetler, bütün hizmetlerin öncüsüdür” dedi.

“DEPREM FELAKETİNDEN SONRA BURASI SOSYAL YARDIMLARIN MERKEZİ OLMUŞTU”

Yaşanan depremlerin ardından Emanet Çarşısı’nın sosyal yardım merkezi olduğunu bildiren Çınar, “Bilindiği üzere geçen yıl yaşadığımız deprem felaketinden sonra burası sosyal yardımların merkezi olmuştu. AFAD ve Kızılay ile ortaklaşa çalışarak yurt içi ve yurt dışından gelen yardım malzemelerini depremzede ailelere ulaştırmıştık. Burası hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında manevi bir köprü kurmaktadır. Kurduğumuz sistem sayesinde; Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, Meslek Örgütlerimiz ve muhtarlarımızla kurduğumuz uyumlu ve koordineli çalışmalar neticesinde ihtiyaç sahiplerini önce belirliyoruz sonra ekiplerimiz araştırıyor ve akabinde gerek bizim temin ettiğimiz gerekse de hayırseverlerimiz tarafından bağışlanan yardımları yerine ulaştırıyoruz. Sosyal yardım faaliyetlerimizin başarıyla hayata geçmesine katkı sunan bütün kamu, kurumlarımıza, muhtarlarımıza ve hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bizim için güzel bir söz ve dua yeter, burada iyilik dağıtarak çok dua alıyoruz. Sosyal yardımlarımızın hemşehrilerimize ulaşmasında aktif, dinamik ve başarılı bir çalışma yürüten Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüzün değerli çalışanlarına ise bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“BU DOĞAL ÜRÜNLERİ İHTİYAÇ SAHİPLERİYLE DE PAYLAŞIYORUZ”

Sosyal yardımlara un dağıtımlarını da eklediklerini belirten Başkan Çınar, “Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasın da hasadını yaptığımız buğdaylarımızı değirmende una dönüştürüp, paketler haline getirildikten sonra Emanet Kart sahibi hemşehrilerimize burada dağıtıyoruz. Buradan yardım alan hemşehrilerimize yardım malzemelerinin yanına un paketlerini de ekleyerek, yardım miktarını artırmış oluyoruz. Burada paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan unlarımızın doğal ve organik ürün olmasının yanında kendi üretimimiz olması da bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Belediye olarak bir yandan bereketli topraklarımızdan güzel ve verimli ürünler toplarken diğer taraftan da bu doğal ürünleri ihtiyaç sahipleriyle de paylaşıyoruz. Bu güzel ve anlamlı organizasyonun başarıyla hayata geçmesinde emek sarf eden Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ile Tarım Hizmetleri Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum. İhtiyaç sahibi hemşerilerimizin her daim yanlarındayız, kapılarımız sonuna kadar açıktır, buraya gelerek başvurularını yapabilirler bizlerde elimizdeki imkânlar ölçüsünde hangi yardıma ihtiyaç varsa onu yerine getirmek için elimizden geleni yaparız” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: BÜLTEN