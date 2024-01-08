Gazi Babası 2. kez afetlere yenik düştü Tek umudu borcunun affedilmesi

“Asrın felaketi” olarak Türkiye ve dünya tarihine geçen 6 Şubat depremleri Malatya’da büyük bir yıkıma yol açarken, binlerce vatandaşın mağdur olmasına neden oldu. Bu vatandaşlardan birisi de Yeşilyurt’un Öncü Mahallesi’nde yaşayan Gazi Babası Osman Özarslan. Gazi Babası Özarslan hem 2019 yılında yaşanan sel felaketi hem de 6 Şubat’ta yaşanan depremleri iliklerine kadar hisseden bir afetzede. İçinde bulunduğu problemleri BUSABAH Medya’ya anlatan 70 yaşındaki Osman Özarslan, yetkililerden destek istedi.

Sorununu anlatan Osman Özarslan, 2019’da sel felaketinde evi yıkıldığını, verilen kredinin üzerine bir miktar para ekleyerek yeni bir ev aldığını, ancak Yeşilyurt ilçesinde yer alan Yeşilkaynak Mahallesi’nde aldığı evin 6 Şubat depremlerinde yıkıldığını söyledi.

Eşyalarının da enkaz altında kaldığını dile getiren Özarslan,

“Bana sel felaketinden sonra verilen 160 bin TL kredinin 41 bin TL’sini şimdiye kadar ödedim ama kalan tutarı ödeyemiyorum. Geriye kalan tutarın affedilmesini talep ediyorum. Gerçekten bir emekli maaşım var. Başka bir şeyim yok”

dedi.

“7 BİN 500 TL PARA ALIYORUM”

Yaşanan afetlerde 2 kez evinin yıkıldığını anlatan Osman Özarslan şunları kaydetti:

“Oğlum Pençe-Kilit operasyonunda bacağından vurularak yaralandı ve gazi oldu. Malatya Yeşilyurt ilçesi Öncü Mahallesi’nde 18 Aralık 2019’da sel felaketine uğradım. AFAD geldi evime baktı ve yıkım kararı aldı. Bana 20 yıl vade ile geri ödemeli 160 bin TL para verdiler. Ayda 671 TL para ödeme kararı verildi. Daha sonra Malatya’da ev aldım. AFAD geldi evime baktı ve onay verdi. 3 buçuk sene kadar o evde oturdum daha sonrasında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi oldu. O evim de yıkıldı. İçindeki eşyalarımla birlikte enkazı devlet tarafından kaldırıldı. Şu anda mağdur durumdayım. Öncü Mahallesi’ne döndüm ve devletin verdiği çadırda yaşıyordum. Kendi imkânlarımla bir göz ev yaptım. Ben emekliyim ve ayda 7 bin 500 TL para alıyorum. Şahnahan’da bir depo kiralayıp bazı malzemelerimi oraya yerleştirdim. Bana sel felaketinden sonra verilen 160 bin TL kredinin 41 bin TL’sini şimdiye kadar ödedim ama kalan tutarı ödeyecek gücüm kalmadı.”

“ÇOK MAĞDUR OLDUM MADDİ SIKINTILAR İÇERİSİNDEYİM”

Emekli maaşı aldığını ve yaşadığı felaketlerden sonra borcunu ödeyemediğini ifade eden Osman Özarslan,

“Ben bu durumu AFAD Başkanlığına gidip izah ettim. Mağdur olduğumu, kalan borcumu ödeyemediğimi bildirdim. Oradaki yetkili beni insan yerine bile koymadı, ‘o parayı ödeyeceksin’ dedi. Ben de hiçbir cevap vermeden çıktım. Bu konuda da şikâyetçiyim. Selde evim yıkıldı, depremde evim yıkıldı, eşyalarım enkaz altında kaldı, yeni bir yer buldum. Çok mağdur oldum, maddi sıkıntılar içerisindeyim. Borcumun bağışlanmasını talep ediyorum. Ben Cumhurbaşkanlığı makamına 6 mektup yazdım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da yazdım. Hiçbir geri dönüş alamadım”

diyerek yetkililerden yardım istedi.